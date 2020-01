Le couple peut-il survivre à un problème de santé mentale?

Je suis en relation depuis quelque temps avec une fille pleine de qualité et avec qui j’ai un super bon contact, mais qui m’a dit dès le début qu’elle avait été diagnostiquée bipolaire et qu’elle prenait du lithium pour régulariser son humeur. Ma mère trouve que je prends des risques en m’attachant à elle et me conseille de mettre un terme à cette relation. Je ne partage pas son avis et j’aimerais avoir le vôtre.

Un gars amoureux

Une personne bipolaire qui a l’honnêteté, pour ne pas dire la générosité, de mettre carte sur table dès le début d’une relation, et qui de plus a pris sa santé en main en se soignant adéquatement, mérite amplement que vous lui fassiez confiance. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous devriez dire à votre mère que si elle considère avoir bien rempli sa tâche de mère, elle ne devrait pas venir gâter la sauce en tentant de vous transmettre un préjugé uniquement généré par l’ignorance.