L’Espace Mieux-Être Québecor du CHU Sainte-Justine

La Fondation Charles-Bruneau a procédé à l’inauguration de l’Espace Mieux-Être Québecor au CHU Sainte-Justine, qui comprend une cuisine fonctionnelle, un gymnase de deux sections pour la réadaptation, de même qu’un salon pour les parents, à proximité des services cliniques pour assurer la sécurité des patients.

Samyra, notre présentatrice de la visite de l’Espace Mieux-Être Québecor, est entourée de Pascale Bourbeau, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Caroline Barbir, PDG du CHU Sainte-Justine, et Pierre Bruneau, fondateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

Lors de notre visite dans la cuisine ultra moderne, Alyah Lavoie dégustait un délicieux apéritif en compagnie de ses parents, Frédéric Lavoie et Anik Guilbault.

Le chercheur Daniel Sinnett est en compagnie de Richard Laramée et Rebecca Dumont, de la Fondation Charles-Bruneau, la « chef » Laurrynda Nicolas et sa maman, Lynda Nicolas.

Le chercheur Daniel Curnier est en compagnie de Sylvie Cordeau, Québecor, Sonia Veillette, de la Fondation CHU Sainte-Justine, et Tyler Harden, Fondation Charles-Bruneau.

Victoria et Jennifer Labonté, kinésiologue, ont offert une magnifique prestation de danse.

Victor est entouré de Pierre Bruneau, sa mère, Kristina Roy, et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

L’excellente cuisinière Noémie est entourée de Kathy Lamothe et Martine Fortier, responsable du Centre de promotion de la santé.

Laurrynda Nicolas est entourée de sa maman, Lynda Nicolas, et Laurence Da Silva Décarie, nutritionniste au Centre de promotion de la santé au CHU Sainte-Justine.