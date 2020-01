Métro McGill: retour des cliniques juridiques gratuites de Juripop

MONTRÉAL – Les Montréalais vont pouvoir à nouveau profiter des conseils juridiques de l’équipe de juristes de Juripop, l’organisation ayant même bonifié son offre de 50 % cette année.

Ainsi, en février, Mois de la justice, six professionnels associés à Juripop vont s’installer chaque lundi à la station de métro McGill pour soutenir les besoins grandissants de la population. Les rencontres sont gratuites.

«Les cliniques juridiques dans le métro sont l’expression la plus efficace de la mission de Juripop: améliorer l’accès à la justice pour tous», a dit jeudi Me Marc-Antoine Cloutier, président et fondateur de Juripop, par communiqué.

«Rien n’est plus accessible qu’une bouche de métro et [un avocat] bénévole pouvant offrir des consultations gratuites», a-t-il poursuivi.

2000 consultations en cinq ans

Ces cinq dernières années, les cliniques gratuites de Juripop ont permis à 2000 personnes de mieux comprendre leurs droits en vue de les faire valoir, selon l’organisation. Chaque consultation s’étire sur une quinzaine de minutes, touchant à de multiples volets, selon les citoyens.

Le droit familial, mais aussi tout ce qui touche au testament, à la succession et au mandat d’inaptitude, ainsi qu’au droit civil, de l’immigration, du logement, du travail et criminel, aucun sujet n’est tabou et le tout est évidemment confidentiel.

Les cliniques gratuites de Juripop se tiendront à la mezzanine de la station de métro McGill, chaque lundi, du 3 au 24 février, de 12 h à 18 h.

Ateliers et conférences

Le Mois de la justice programme une foule d’autres rendez-vous concoctés par une vingtaine d’organismes voués à l’accès à la justice, comme des ateliers et des conférences.

Parmi les conférences reflétant des enjeux du jour, soulignons le vol de données et le droit du logement, alors qu’une autre crise se profile en raison de la pénurie d’appartements à louer et de l’impact de cette rareté sur la hausse des mensualités exigées par les propriétaires.