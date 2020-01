Musique: le côté lumineux de Mon Doux Saigneur

MONTRÉAL – La formation Mon Doux Saigneur lancera vendredi l'album «Horizon», un nouvel opus festif et empreint de rythmes folk bien dansants.

«La lumière est venue d’elle-même, explique d’emblée Emerik St-Cyr Labbé, instigateur du groupe. Il y a toujours eu une part de moi qui créait dans la noirceur. J’aime ça vivre ces émotions-là, les utiliser, les mélanger, mais je savais qu’au niveau rythmique, au niveau de l’instrumentation, je voulais aller ailleurs. J’avais envie d’être généreux.»

«C’est d’une certaine manière la réponse à mon premier album qui est peut-être plus introspectif, ajoute-t-il. J’avais un peu envie de dire: “Mais aussi, il y a ça. Ça va mieux, et ça va continuer de bien aller.” »

Dès la première chanson de l’album, intitulée «Tempérance», le ton est rapidement donné. On se promène à travers des arrangements folk et rock toujours bien originaux, traversés par un sens de la mélodie indéniable. Le titre de ce nouvel opus, «Horizon», évoque d’ailleurs tout à fait ce que l’artiste souhaitait composer.

«Ça vient, disons, de l’aspect panoramique du mot, soutient le musicien. Ça renvoie à la liberté pour moi. C’est de voir loin, voir devant. Et en même temps, ça représentait bien l’idée d’une musique planante, l’effet de grandeur. Ça ouvrait bien l’album.»

PHOTO COURTOISIE/DIMITRI GUEDES

Ramer ensemble

Lorsqu’on lui demande si le nom Mon Doux Saigneur représente son nom d’artiste ou plutôt la formation qui le soutient, Emerik St-Cyr Labbé répond sans hésiter que l’expression renvoie bien davantage au nom du groupe. On le sent très attaché à l’équipe derrière son micro, au fait qu’il y a là un projet véritablement collectif.

«Depuis que je suis jeune, j’ai toujours voulu jouer dans un band. Je ne savais pas que j’allais être chanteur, mais je savais que je voulais un band, se rappelle le musicien. Je pense que je suis juste la bouche du band. Je ne suis pas l’identité totale. Je suis peut-être le porte-parole si on veut, et les gars me font confiance là-dedans, mais on rame ensemble.»

«Je le vois aussi comme une équipe de sport, il y a une identité qui vient avec ça, un chandail si on veut. On a chacun notre numéro, notre rôle, notre position», poursuit le chanteur.

En plus des membres du groupe qui entourent Emerik St-Cyr Labbé, à savoir David Marchand, Étienne Dupré, Eliott Durocher et Mandela Coupal, plusieurs artistes ont contribué à ce nouvel album, dont les musiciens Alex Burger, Laurent St-Pierre, Laurence-Anne C. Gagné et Jesse Mac Cormack.

Pour marquer le coup, Mon Doux Saigneur offrira un spectacle-lancement le jeudi 13 février au Théâtre Fairmount.

«On a tellement hâte de jouer, ça va être un vrai "show", pas seulement un lancement “showcase”, insiste le leader du groupe. On va jouer l’album au complet, mais en changeant un peu l’ordre des chansons et en intégrant certaines tounes du premier. À la fin du spectacle, on prévoit faire un jam, complètement sauté.»