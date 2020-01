«On s’ennuyait de Gally» – Phillip Danault

Tomas Tatar a hurlé « il est de retour ! » quand Brendan Gallagher répondait aux questions des journalistes après le match. Phillip Danault était aussi heureux de renouer avec son ailier droit pour cette visite à Buffalo.

« On s’ennuyait de Gally. Brendan est tellement un bon joueur. Il va dans les coins, il gagne ses batailles, il est capable de passer la rondelle, il est vraiment un joueur complet. Il apporte aussi une grande énergie. »

– Phillip Danault

Brendan Gallagher a marqué le but vainqueur au début de la deuxième période. Pour une raison mystérieuse, Brandon Montour a complètement oublié de le surveiller, lui laissant tout le temps voulu pour déjouer Carter Hutton.

« Tuna (Tatar) a fait un bon jeu en me repérant devant le filet. Nous avions remarqué au banc que leur gardien (Carter Hutton) était très agressif et qu’il sortait un peu de son filet. J’ai profité d’un peu plus de temps et j’ai réussi à le contourner. »

– Brendan Gallagher

Nick Suzuki n’avait pas écrit son nom sur la feuille de pointage à ses quatre derniers matchs avant la pause du match des étoiles. Le centre de 20 ans a récolté

trois passes en deux sorties depuis le retour au jeu.

« Ça revient. Avant la pause, je ne jouais pas au niveau souhaité. Je suis revenu énergisé et ça va mieux depuis deux matchs. Mentalement, c’était bon de m’éloigner de l’aréna, de ne pas patiner. Je suis revenu vraiment affamé. Les vacances, c’est bien, mais j’aime aussi jouer au hockey et j’étais enthousiaste de revenir. »

– Nick Suzuki