Pauvre ministre du Patrimoine

Steven Guilbeault doit déjà regretter le temps où avec un compagnon de Greenpeace, il escaladait en toute quiétude la tour du CN à Toronto.

Le rapport que vient de rendre public le Groupe d’examen du cadre législatif de la radiodiffusion et des télécommunications est si touffu et si complexe que le ministre du Patrimoine doit se demander par quel bout commencer. Les plus de 200 pages du rapport représentent un tel chambardement qu’on peut très bien s’interroger sur le réalisme de plusieurs recommandations.

De quelle façon, par exemple, ce Conseil des communications canadiennes (CCC), qui remplacerait l’actuel CRTC, pourra-t-il obliger les géants du web à se plier aux contraintes qu’il imposerait ? Il n’y a pas si longtemps, Netflix a refusé tout net de dévoiler au CRTC le nombre de ses abonnés canadiens, ce qui n’était pas très compromettant.

Jusqu’à ce jour, aucun pays n’a trouvé la formule pour imposer les revenus de ces géants. Devant les menaces de représailles de Donald Trump, Paris a mis en veilleuse la loi qui devait les imposer à hauteur de 3 % des revenus réalisés en France. Bill Morneau et les autres ministres des Finances des pays de l’OCDE, dont les USA, n’ont pas encore réussi à s’entendre sur la façon de les imposer. Ce n’est pas demain la veille qu’on les obligera, en plus, à contribuer à la production de contenu canadien.

ON N’A PAS LE CHOIX D’AGIR

Mais le nouveau gouvernement, tout minoritaire soit-il, se doit d’agir. Il commencera donc par le plus facile : demander aux géants du web de percevoir la TPS, ce qui aurait pu être fait il y a longtemps. Puis, il allouera sans doute des sommes supplémentaires afin d’accélérer le déploiement de la connectivité à large bande. Tous les Canadiens, où qu’ils vivent, pourraient ainsi jouir d’un internet efficace.

Dans la foulée des nombreux vols de données survenus récemment, dont celui chez Desjardins, Ottawa voudra probablement modifier nos lois actuelles pour que soit mieux protégé notre droit à la vie privée et à la confidentialité de nos données.

Au risque de déplaire aux cinéastes qui tiennent mordicus à leur chasse gardée, le ministre du Patrimoine pourrait donner suite à la recommandation de fusionner le Fonds des médias du Canada et Téléfilm. Mais est-il logique de le faire avant d’avoir déterminé comment le nouvel organisme serait financé ?

PLUS DE PUBLICITÉ À RADIO-CANADA ?

Dès son élection, le gouvernement Trudeau s’est montré généreux envers Radio-Canada. Il pourrait donc entériner la recommandation d’éliminer graduellement la publicité de toutes les plateformes du diffuseur d’État. C’est peu probable que le NPD et le Bloc s’y opposeraient et ce ne sont pas les réseaux privés qui s’en plaindraient.

Quant à la plupart des autres recommandations, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait les mettre en œuvre durant son mandat actuel, même si le Groupe d’experts a pris la précaution de le prévenir que « c’est le temps d’agir ».

Malheureusement pour nos créateurs et pour tous les Canadiens qui croient que notre souveraineté culturelle est vitale pour notre avenir, le ministre Steven Guilbeault doit faire sienne la dure réalité qu’a si bien exprimée le vieux Jean de la Fontaine : « Rien ne sert de courir, il faut partir à temps ! » Ce que n’ont pas su faire ses prédécesseurs.