Pourquoi suis-je accro à un homme qui me méprise?

Je vis une histoire d’amour désolante et je ne trouve pas le moyen de m’en sortir. C’est pourquoi je vous écris aujourd’hui. J’ai 42 ans et je n’ai pas d’enfant. Je n’ai pas suivi le parcours habituel des femmes de mon âge qui cherchent l’amour quand elles sont jeunes afin de fonder une famille et qui s’accrochent à leur homme comme s’il était leur bouée de sauvetage.

J’ai toujours été indépendante de caractère et j’ai toujours préféré bâtir ma carrière et garnir mon portefeuille avant de songer à m’installer dans une vie de couple pépère. À cause de cela, j’ai toujours fait l’envie de mes chums de filles. Mais à partir de 40 ans, j’ai senti le besoin de m’assagir. Je me suis donc mise à la recherche d’un homme.

La collecte fut difficile, je l’avoue, car dans mon entourage il n’y avait personne qui m’attirait vraiment. J’ai commencé par être très présente sur les réseaux sociaux en espérant y trouver le prince charmant, mais ça n’a pas donné de résultat. C’est là qu’une amie m’a suggéré de m’inscrire sur un site de rencontres où elle avait elle-même trouvé un conjoint.

J’ai rencontré un homme qui a manifesté l’envie de me rencontrer il y a six mois. Son profil me plaisait, et dès la première rencontre, ce fut le coup de foudre de ma part. Je n’ai pas senti le même degré d’intérêt de sa part, même s’il se disait bien en ma compagnie. Je l’ai quand même relancé et il a accepté ma proposition. Dès ce deuxième rendez-vous, nous avons eu une relation sexuelle, suite à laquelle il m’a quand même dit qu’il n’entrevoyait pas de relation à long terme avec moi puisque je n’étais pas son genre. Ça m’a déçue, mais je suis quand même revenue à la charge par la suite.

Une fois sur deux, il acceptait de me revoir, malgré son supposé manque d’intérêt pour moi ainsi que ses multiples obligations. Frustrée d’être ainsi plus ou moins rejetée par lui, et même si on avait des relations sexuelles à chaque rencontre, j’ai fini par le quitter il y a un mois. Mais comme c’est un gars sympa qui me fait rire et qu’il ne me sort pas de la tête, je me demande si ce n’est pas le genre de type qui agit comme ça pour se faire désirer, et que si je faisais preuve de patience, je viendrais à bout de ses résistances.

Une fille qui espère encore

Et vous espérez quoi au juste d’un homme qui ne sort avec vous que sur appel de votre part, qui vous a dit que vous n’étiez pas son genre, et qui profite de ce que vous lui offrez sans rien donner en retour ?