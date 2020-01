Reconstruction: plus facile à dire qu’à faire

Reconstruire une équipe n’est pas simple. Luc Robitaille en sait quelque chose. Lorsqu’il a été nommé président des Kings de Los Angeles en avril 2017, il savait que le style de jeu robuste qui avait rapporté deux coupes Stanley en trois ans à l’équipe ne collait plus à la réalité de la Ligue nationale.

Les Kings manquaient de vitesse. Ils venaient de rater les séries pour la deuxième fois en trois ans quand Robitaille s’est vu confier le mandat de diriger les opérations hockey.

À sa première saison dans ses fonctions, les Kings ont remonté la pente en terminant au septième rang de l’Association de l’Ouest avec 98 points. Mais au premier tour des séries, ils furent une proie facile pour les Golden Knights de Vegas, qui les balayèrent en quatre matchs.

La chute a été dramatique l’an dernier. Les Kings ont terminé au dernier échelon dans leur association et en avant-dernière place au classement général. Et ils sont au même point en ce moment.

« On aimerait compter plus de victoires à notre fiche [ils en avaient 18 avant d’affronter le Lightning de Tampa Bay hier soir », m’a dit Robitaille quand on s’est parlé cette semaine.

« Mais on doit composer avec la situation. »

Neuf espoirs au mondial junior

Robitaille sait que la relance d’une organisation passe par une période de souffrance. En revanche, il est heureux de dire que les Kings n’ont échangé aucun de leurs jeunes espoirs depuis qu’il supervise les opérations hockey.

« On avait neuf représentants au dernier championnat mondial junior », a-t-il souligné avec son bel enthousiasme.

« Alex Turcotte et Rasmus Kupari s’en viennent. Il faut être patient. »

Turcotte (centre), dont le père Alfie fut le premier choix au repêchage du Canadien en 1983, évolue avec Cole Caufield au sein de la formation des Badgers de l’Université du Wisconsin. Les deux ont connu beaucoup de succès au sein du programme de développement américain.

Caufield, que plusieurs partisans du Canadien aimeraient voir à Montréal dès l’an prochain, fait mieux que Turcotte jusqu’à présent avec les Badgers.

Kupari (lui aussi un centre), qui a été repêché la même année (2018) que son compatriote Jesperi Kotkaniemi, s’adapte pour sa part au jeu nord-américain avec le Reign d’Ontario, club-école des Kings dans la Ligue américaine. Dans son cas aussi, l’apprentissage est difficile.

Ne pas paniquer

Photo AFP

Robitaille dit beaucoup de bien aussi d’Arthur Kaliyev, un ailier droit qui a fait ses débuts juniors à 16 ans avec les Bulldogs de Hamilton, de la Ligue de l’Ontario.

Originaire de l’Asie centrale, le jeune homme a grandi à New York (Staten Island). Les Kings l’ont repêché en deuxième ronde l’an dernier.

« Rebâtir n’est pas chose facile », a continué Robitaille.

« Quand une organisation annonce à ses partisans qu’elle s’engage dans cette voie, la réaction est positive. Tout le monde est content, car on pense que les résultats vont venir vite.

« Mais deux ans plus tard, les amateurs deviennent impatients. Tout le monde veut mettre le DG [directeur général] et le coach dehors ! Les jeunes ne deviennent pas des stars du jour au lendemain. »

Le chaînon manquant

À moins de s’appeler Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen ou Connor McDavid. C’est ce type de joueur qui manque au Canadien, comme nous l’a rappelé Patrick Roy la semaine dernière.

Marc Bergevin l’a dit souvent, lui aussi, mais tout n’est pas perdu. Le Tricolore mise sur une bonne banque d’espoirs avec les Suzuki, Fleury, Poehling, Primeau, Caufield, Romanov et Ylönen.

C’est à espérer que ces jeunes et les autres qui s’ajouteront répondront aux attentes.

Si le petit gabarit de Caufield constitue une source d’inquiétude pour certains, Robitaille ne pense pas, quant à lui, que ça pose un problème.

Robitaille observe le premier choix du Canadien au repêchage de l’an dernier quand il voit jouer Turcotte.

« C’est sûr qu’il va lui arriver de se faire tasser sur les patinoires de la Ligue nationale », a-t-il dit.

« Mais c’est à lui de trouver les ouvertures et il en est très capable. Ça prend des marqueurs dans une équipe et Caufield possède ce talent. »

Lorsque la remarque vient d’un bonhomme qui a inscrit 668 buts dans la Ligue nationale, c’est à considérer.