René-Charles Angélil est en couple

Alors qu'il vient tout juste d'avoir 19 ans, il semblerait que René-Charles Angélil ait trouvé l'amour!



• À lire aussi: Céline Dion souligne l'anniversaire de René-Charles avec un magnifique message



Eh oui, depuis quelque temps déjà, le coeur du fils aîné de Céline Dion bat pour une jeune femme âgée de 20 ans. En entrevue au magazine OK!, la célèbre chanteuse a vanté les mérites de sa nouvelle bru.



«C’est merveilleux parce qu’elle est un peu plus âgée. Elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont plus matures que les hommes. Elle s’occupe même des jumeaux. Elle est vraiment adorable. C’est une très bonne personne», a révélé Céline Dion.



• À lire aussi: Claudette Dion révèle le plus beau souvenir qu’elle conserve de sa mère, Maman Dion



La diva a même raconté une adorable anecdote concernant cette nouvelle femme dans la famille.



«Pour l’Halloween, elle a apporté des citrouilles, mais René-Charles n’avait pas envie de les vider. Elle a alors proposé de le faire avec ses frères pour lui montrer que c’était important pour elle de passer du temps avec eux», a confié Céline Dion.



René-Charles n'a pas encore été aperçu avec sa nouvelle copine, mais il semblerait bien qu'il s'agisse de la toute première fois qu'on le sait en couple.





Lisez toute l'actualité à propos de vos vedettes préférées dans la plus récente édition du magazine Échos Vedettes