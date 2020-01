Terrebonne: des barrages routiers pour retrouver Simon Martel

TERREBONNE | La police de Terrebonne, dans Lanaudière, poursuit ses démarches dans le but de retrouver un jeune homme de 18 ans porté disparu depuis près d’une semaine alors qu’il était en visite chez des amis.

Simon Martel manque à l’appel depuis la nuit de vendredi à samedi. Il se trouvait à ce moment chez des amis sur la rue Chapleau, à Terrebonne.

Les proches du jeune homme craignent pour sa sécurité, notamment en raison de récents propos qu’il aurait tenus.

Dans l’espoir de récolter des informations pouvant les aider dans leur enquête, les policiers de Terrebonne effectueront deux barrages routiers à des endroits stratégiques au cours de la soirée de vendredi et de la nuit de samedi, soit entre 23 h et 4 h.

Le premier aura lieu à l’angle des rues Chapleau et Saint-Jean-Baptiste, à Terrebonne, et le deuxième sera effectué à l’intersection du boulevard des Mille-Îles et de la montée Masson, à Laval.

Simon Martel mesure 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pèse 64 kg (140 lb). Il a les cheveux bruns courts et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail jaune à manches longues avec l’inscription «Wu-Tang» à l’avant, un manteau bleu royal, des pantalons de jogging gris et des bottes d’hiver noires.

Toute information pouvant aider les policiers à retrouver la trace du disparu peut être transmise au 911.