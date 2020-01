Une autre histoire de logement saccagé par son locataire

SHERBROOKE | Après cinq mois de démarches devant la Régie du logement, un propriétaire de 80 ans a retrouvé son logement, dans un immeuble à Sherbrooke, dans un état lamentable. Une situation qui arrive plus souvent qu'on le pense, dit la Corporation des Propriétaires Immobiliers du Québec (CORPIQ).

• À lire aussi: Un autre cas extrême de logement saccagé

• À lire aussi: C’est un cauchemar total

Au lendemain de son expulsion du logement, le locataire a mentionné à TVA Nouvelles qu'il avait une entente avec le propriétaire pour effectuer lui-même des travaux de rénovation. «C'est totalement faux, réplique le propriétaire Yvon Genest. Et même si c'était vrai, regardez l'état des lieux. Ce n'est pas de la rénovation, c'est carrément de la destruction.»

Les voisins affirment qu'ils entendaient du bruit comme des coups de marteau en provenance de l'appartement en pleine nuit.

Pendant des mois, M. Genest savait que l'état de son logement se dégradait de jour en jour, mais ne pouvait rien faire à cause des délais de traitement de la demande d'éviction à la Régie du logement. «Au fil des années on s'est habitué à ce que ces délais deviennent normaux. Ils ne sont pas pour autant acceptables. C'est clairement une aberration et c'est extrêmement frustrant pour les propriétaires de devoir attendre aussi longtemps pour pouvoir évincer un locataire et protéger leurs biens», indique le directeur des affaires publiques de la CORPIQ, Hans Brouillette.

Ce dernier invite tous les propriétaires victimes de tels actes à porter plainte à la police: «Ce sont nos droits, ce sont nos biens et il s'agit clairement d'actes criminels de vandalisme.»