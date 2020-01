Une enseignante risque la prison pour avoir présenté son élève à un ami majeur

CALGARY — Une enseignante de l’Alberta risque la prison pour avoir présenté son élève mineure à un ami, et d’avoir facilité un rapport sexuel entre eux.

Après l’audience à la cour provinciale de Calgary, mercredi, le juge Harry Van Harten devra décider de la peine de prison à infliger à l’enseignante remplaçante de 36 ans.

La femme, dont le nom est tu pour défendre l’identité de la victime, avait plaidé coupable l’an passé d’avoir été l’entremetteuse entre l’étudiante de 14 ans et un homme de 29 ans originaire de Carseland.

Selon les faits énumérés dans les dossiers judiciaires et obtenus par le «Calgary Herald», l’enseignante, qui remplaçait une titulaire, s’est fortement liée d’amitié avec la victime qui se trouvait dans sa classe.

En juin 2018, un homme qui conversait avec l’enseignante sur l’application de rencard Plenty of Fish, a alerté la Gendarmerie qu’elle était impliquée dans une histoire de relations sexuelles avec mineures.

L’homme aurait rapporté qu’elle lui parlait «d’un homme du nom de Ryan, qui vit à Carseland, qui était attiré par [l’adolescente] et qu’elle avait eu une relation sexuelle avec lui», selon le rapport judiciaire.

L’enseignante et l’étudiante ont alors été questionnées par la police et bien que la première ait admis être une amie de la seconde – elle l’employait comme gardienne —, aucune des deux n’a indiqué que des activités sexuelles s’étaient produites.

Toutefois, après la perquisition de téléphones et la lecture des messages textes, la victime a confirmé que l’enseignante «a été l’intermédiaire entre elle et Ryan et qu’elle a organisé la “rencontre” à Carseland avec Ryan. [Elle] l’a conduite à Carseland, jusque dans la caravane de Ryan et l’y a laissé pour qu’elle puisse avec un rapport avec [lui].»

La Couronne a demandé six mois de prison suivie de deux ans de probation, notant que l’enseignante était en position de confiance et a cherché à «poser le blâme sur la victime», selon le rapport psychologique.

La défense a proposé 90 jours de prison à effectuer les fins de semaine, en plus de la période probatoire.

Le juge Van Harten donnera son verdict vendredi 7 février 2020.