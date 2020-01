Vivre comme les Québécois

« Si tu es à Rome, vis comme les Romains, si tu es ailleurs, vis comme on y vit. » Cette réponse d’Ambroise de Milan à Augustin, sur son questionnement au regard de la journée qui devrait être consacrée au repos, me trotte dans la tête depuis hier, après que j’aie pris connaissance des déclarations du président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, sur la loi 21 et ses effets.

Il faut dire que ma revue de presse du 29 janvier m’avait quelque peu allumé. Je trouve parfois que certains collègues frôlent la paranoïa en imaginant un sombre complot des multiculturalistes pour nous faire sentir coupables de racisme et de xénophobie. Toutefois, la journée d’hier leur donnait raison, alors que les attaques à l’égard de la majorité des Québécois et du gouvernement Legault se multipliaient parce qu’ils voudraient protéger leurs valeurs et leur identité.

L’éditorial de Laura-Julie Perreault, éditorialiste que je respecte énormément, m’avait quelque peu agacé, car elle associait les crimes de la polytechnique à ceux de la Grande Mosquée sans même que le débat juridique soit achevé dans le second cas et qu’on ait établi clairement les motivations de Bissonnette. Le premier ministre Legault a d’ailleurs fait preuve de prudence dans son allocution au rassemblement tenu pour rappeler les évènements du 29 janvier. Différemment de madame Bessiri, l’une des instigatrices de la rencontre, qui évoquait dans son allocution un attentat terroriste et islamophobe perpétré contre la mosquée, le premier ministre a opté pour plus de sobriété. Il a indiqué l’importance pour lui d’être présent au nom de tous les Québécois pour déplorer un crime haineux commis contre des Québécois musulmans qui se révèle une cicatrice pour tout le Québec.

L’article de Silvia Galipeau sur le documentaire Briser le code a élevé encore plus mon degré d’irritation. Le documentaire dresse, selon la journaliste, « un portait anecdotique, mais aussi systémique de toutes ces micro-agressions que vivent quotidiennement les minorités au Québec et qui seraient du racisme ». Modifier le menu de son lunch pour se faire des amis résulterait d’une micro-agression et faire des blagues à la québécoise pour se rapprocher de la gang serait du même acabit. Il me semble que Boucar Diouf parvient assez bien à demeurer lui-même tout en étant un Québécois affirmé!

Le discours du rappeur Webster se rajoute à ma frustration alors qu’il s’élève contre la loi 21 et accuse le gouvernement Legault de propager le racisme. Les propos du rappeur ne me surprennent guère quand on connait sa tendance à colporter que le Québec ait été une terre d’esclavagisme, malgré l’histoire qui n’appuie nullement sa propension. En laissant le soin à chacun de définir le racisme, on risque ce type d’aberration à l’égard des lois votées dans un État de droit.

Pendant que madame Bessiri proclamait la fierté de la diversité du Québec et le besoin de faire tomber les barrières, Benabdallah souhaitait être considéré comme un citoyen à part entière et qu’on cesse de lui demander de quel pays il origine même après 51 ans de résidence au Québec. Toute une dialectique, reconnaitre la différence tout en l’ignorant au risque d’être considéré raciste!

Le rejet québécois du multiculturalisme n’est pas du racisme, c’est un choix de société différent du reste du Canada où la primauté de vivre ensemble autour de valeurs communes prédomine. François Legault a été à la hauteur d’un chef d’État durant cette journée où l’affirmation nationale des uns et la douleur des autres auraient pu provoquer une sérieuse collision.

La réponse d’Ambroise à Augustin est encore d’actualité en 2020!