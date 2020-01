Volkswagen veut racheter l’intégralité de Navistar pour 2,9 G$

La branche camions de Volkswagen, Traton, veut racheter pour 2,9 milliards de dollars en numéraire l’intégralité du constructeur de poids-lourds américain Navistar pour se faire une place sur le marché américain.

« En cas d’acceptation de l’offre, Traton deviendrait le propriétaire unique de Navistar », indique Volkswagen jeudi dans un communiqué.

Navistar, dont Traton détient déjà 16,8 %, a de son côté expliqué qu’il « étudiera attentivement » la proposition « non sollicitée ».

L’offre représente un prix de 35 dollars par action Navistar, précise Volkswagen.

Les deux groupes sont liés depuis 2017 par une coopération stratégique en matière de technologie et une coopération pour les achats.

Traton, qui est principalement présent en Europe et en Amérique Latine, cherche à étendre ses activités de bus et de camions aux États-Unis, où ses concurrents Daimler et Volvo sont déjà fortement implantés.

L’introduction partielle en Bourse de Traton en juin 2019 visait déjà à accélérer son expansion mondiale.

Dans un communiqué, Volkswagen loue « les complémentarités » entre Traton et Navistar, dont le rassemblement pourrait créer « une entreprise de portée internationale ».

« Le groupe Volkswagen a donné son accord de principe pour mettre à disposition les moyens de financement de l’offre », a précisé le constructeur.

La transaction, si acceptée, pourrait être conclue « d’ici fin 2020 », a ajouté le groupe.