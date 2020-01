Au secours!

Je fais partie des sinistrés des inondations du printemps dernier. Je suis un survivant, mais qui n’a plus ni maison ni femme, puisque ma conjointe a décidé de partir avec un autre, plus chanceux dans ses choix de résidence. Qui se soucie de ce genre de dommage collatéral ? Eh bien, personne, ma belle Louise. ON se débrouille comme on peut. Vive le Québec !

Un anonyme qui veut le rester

Je tiens à m’excuser, mais je n’ai pas de solutions à vous proposer, si ce n’est vous inciter à ne pas perdre espoir, puisque la lumière finit toujours par luire au bout du tunnel. D’ici là, profitez, et même abusez au maximum des bras chaleureux de votre entourage. Mais surtout, n’hésitez pas à vous faire soutenir moralement par le (la) TS ou le (la) psy de votre CLSC. Ils sont là pour des cas comme le vôtre, et la société vous le doit.