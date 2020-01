Beau temps cette fin de semaine au Québec

Le beau temps sera de mise en fin de semaine sur une bonne partie du Québec.

Ce sera donc un ciel plutôt dégagé qui laissera une bonne place au soleil qui égayera les Québécois samedi et dimanche.

Seul l’ouest de la province, en Abitibi-Témiscamingue et dans une large part des Laurentides connaîtra les nuages et la neige, entre 1cm et 5 cm à partir de samedi soir.

Ces nuages atteindront ensuite la métropole montréalaise en fin de journée, dimanche, et y lâcheront quelques centimètres de neige.

Du côté des températures, elles seront au-dessus des normales saisonnières avec -2 degrés de jour à Sherbrooke et Fort-Coulonges, en Outaouais, -3 degrés à Montréal, -4 degrés à Québec et -6 degrés à Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent et -7 degrés à New Carlisle en Gaspésie.

Quant aux prévisions pour la semaine prochaine, le temps vacillerait entre soleil et petite poudrerie.