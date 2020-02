Brexit: continuité pour les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni pendant la transition, assure Ottawa

Le gouvernement canadien a assuré que les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni, qui s’est séparé de l’Union européenne vendredi, se feront dans la continuité pendant la période de transition du Brexit.

«Pendant la période de transition du Brexit [qui s’étendra au moins jusqu’au 31 décembre prochain], tous les accords conclus entre le Canada et l’Union européenne, y compris l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, continueront de s’appliquer au Royaume-Uni», a déclaré dans un communiqué Affaires mondiales Canada.

«Cela signifie que les échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni pourront continuer de profiter d’un accès en franchise de droits sur 98% des produits et que les entreprises canadiennes ne devraient observer aucun changement dans la façon de faire des affaires avec le Royaume-Uni pendant la période de transition.»

Affaires mondiales Canada a souligné que le gouvernement sait «que la continuité et la stabilité sont importantes pour les Canadiens, ainsi que pour nos entreprises et nos entrepreneurs qui exportent et font des affaires avec le Royaume-Uni».

Ottawa se dit également déterminé «à continuer de renforcer nos relations avec l’Union européenne et avec le Royaume-Uni pour faire progresser nos économies et aider les entrepreneurs canadiens à faire croître leurs entreprises et à créer davantage d’emplois pour les citoyens de nos pays.».

Le ministère canadien a aussi mentionné qu’«aucun changement ne devrait toucher les voyageurs canadiens qui se déplacent entre le Royaume-Uni et le Canada».