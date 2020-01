Céline Dion se qualifie de «guerrière» dans un documentaire

Céline Dion se décrit comme une guerrière dans Behind Celine Dion’s Courage, un nouveau documentaire paru vendredi.

Offert en exclusivité sur Apple Music, le court métrage en anglais de sept minutes dévoile les dessous de l’enregistrement du dernier disque de l’artiste québécoise.

Au cours d’une entrevue semblant avoir été tournée au château du vidéoclip d’It’s All Coming Back To Me Now, la diva de 51 ans raconte avoir trouvé le retour en studio difficile sans René Angélil, décédé d’un cancer en janvier 2016.

«Mais parfois, on est plus fort qu’on pense», souligne-t-elle. Vêtue d’une robe jaune à manches longues, la chanteuse affirme que Courage l’a fait grandir.

«J’ai décidé de reconstruire ma deuxième moitié, de prendre des risque et d’essayer de nouvelles choses», raconte-t-elle devant l’objectif du réalisateur Charles Todd.

Céline Dion poursuit sa tournée mondiale Courage. Elle sera de retour au Centre Bell de Montréal les 18 et 19 février.