Être maternelle n’est pas donné à toutes les mères

Je ne sais pas si quelqu’un vous a déjà dit qu’il existait des mères au cœur complètement froid, mais j’ai envie de vous en présenter une : la mienne. Aujourd’hui rendue à 74 ans, je n’ai jamais réussi à oublier ce qu’elle m’a fait subir depuis que, bébé, elle me négligeait au point que mes grands-parents sont venus me chercher une journée où j’étais dans un piètre état. Malgré leurs 11 enfants, ils m’ont prise avec eux, et c’est grâce à eux que j’ai connu une vie de famille remplie d’affection.

Pendant toute mon enfance, j’ai le souvenir de ne pas avoir vu ma mère bien souvent. J’imagine qu’elle en a profité pour faire sa vie sans avoir à rien sacrifier pour moi. Mon père était décédé dans un accident d’auto et, d’après ma nièce, ma mère ne l’a pas pleuré bien longtemps parce qu’elle le trouvait trop bon, trop fin, et pas assez énervant à son goût.

Puis quand j’ai eu 9 ans, ma mère est venue me chercher. Du jour au lendemain, je suis partie vivre avec une inconnue avec l’air bête et froid, qui ne faisait même pas mes repas ni mon lavage. Elle travaillait de soir dans un restaurant et mangeait là. Notre frigidaire était toujours vide. Je me débrouillais comme je pouvais pour me nourrir pendant qu’elle ne se privait de rien.

Je possédais une paire de jeans, deux t-shirts, quelques sous-vêtements ainsi qu’une blouse blanche et un jumper pour l’école, et c’est moi qui entretenais le tout.

On ne faisait jamais rien ensemble, et quand elle était à la maison, elle s’enfermait dans sa chambre pour coudre. Elle travaillait le soir, sortait ensuite jusqu’au matin et dormait toute la journée. Une seule fois, j’ai osé lui dire : « Tu sors encore à soir ? », et j’ai eu droit à : « C’est toujours ben pas toi qui vas m’en empêcher ! »

Pour dire la vérité, elle était venue--- me chercher pour bénéficier du BS de l’époque, qu’on octroyait--- aux mères nécessiteuses, ce qu’elle n’était pas, tout en encaissant le chèque en plus de sa paye. Jamais je n’ai dit à personne comment ma mère me traitait tellement j’avais honte. À 16 ans, je suis partie. J’ai rencontré un bon gars, je me suis mariée et j’ai eu deux enfants, à qui j’ai donné beaucoup d’affection. À 40 ans, j’ai cessé toute relation avec elle pour me préserver de sa jalousie ainsi que des méchancetés qu’elle a toujours répandues à mon sujet. À ce jour, elle ne m’a jamais fait la moindre excuse.

Maman et grand-maman contraire de A à Z à la sienne

Je vous souhaite la paix du cœur jusqu’à la fin de vos jours. Vous la méritez amplement. En dépit de certaines croyances, la fibre maternelle ne vient pas avec la maternité.