Fini les sacs de plastique chez IGA

À compter du 19 mars prochain, les clients des IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick devront absolument apporter leurs sacs réutilisables pour faire leurs emplettes.

L’initiative de bannir les sacs de plastique des établissements IGA avait commencé en septembre dernier sur l’ensemble du territoire de Montréal. Voyant le succès de l’opération et la demande constante des clients en faveur de cet engagement, la bannière a décidé de passer à la vitesse supérieure.

«À la base, c’était une demande du consommateur. L’expérience à Montréal a été très positive et les plaintes ou insatisfactions ont été très marginales. Alors nous, on se fait un plaisir de se positionner en tant que leader au niveau de l’environnement», explique le directeur général du IGA Des Sources, à Cap-Rouge, Jean-Nicolas Tremblay.

Photo courtoisie

Ce virage «vert» des 295 magasins de la Belle Province et du Nouveau-Brunswick permettra de détourner 182 millions de sacs des sites d’enfouissement, annuellement. Ce qui représente 3670 tonnes de plastique, l’équivalent de 2442 voitures de 1,5 tonne chacune.

Un oubli est si vite arrivé

Bien évidemment, les épiceries IGA se feront un point d’honneur de rappeler aux consommateurs d’apporter leurs sacs réutilisables, trop souvent oubliés.

«On va s’assurer de faire beaucoup de publicité pour le rappeler aux gens, on va faire le maximum. Que ce soit par la chanson de Bleu Jeans Bleu ou par du matériel publicitaire en magasin, il va falloir bien le communiquer», affirme M. Tremblay.

Dans l’éventualité où un oubli surviendrait tout de même et qu’un client ne voudrait pas acheter un sac réutilisable, il y aura toujours l’option du sac de papier, au coût de 10 cents.

Les petits sacs de plastique pour entreposer les fruits et légumes demeureront toutefois en place. Mais rappelons qu’il est également possible d’apporter des contenants réutilisables lors d’achats dans tous les IGA ou d’utiliser des filets pour transporter les fruits et légumes.