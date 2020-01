Happée par un poids lourd: une autre piétonne gravement blessée à Montréal

L’année 2019 a été particulièrement fertile en accidents graves impliquant des piétons à Montréal et, visiblement, 2020 n’augure rien de bon. Une autre piétonne a subi de graves blessures, vendredi matin, lorsqu’elle a été heurtée par un poids lourd dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Vers 7 h 30, la femme de 55 ans marchait sur le trottoir en bordure du boulevard de la Côte-Vertu lorsqu’un camion cube qui quittait la cour d’un entrepôt l’a percutée, près de l’intersection de la rue Beaulac.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Sous la force de l’impact, la piétonne a été lourdement projetée au sol.

À l’arrivée des services d’urgence, la victime gisait inconsciente sur la chaussée, mais ne présentait pas de blessures apparentes.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et les médecins craignaient pour sa vie, ont fait savoir les autorités en milieu d’avant-midi.

Le chauffeur du poids lourd, un homme de 67 ans, a lui aussi dû être conduit à l’hôpital pour traiter un choc nerveux.

Des spécialistes en enquête collision de la police de Montréal ont été dépêchés sur les lieux de l’accident en matinée pour tenter d’établir la cause et les circonstances du drame.

Par conséquent, une portion du boulevard de la Côte-Vertu a dû être fermée à la circulation en direction ouest pendant une partie de la journée.

Lourd bilan

En 2019, pas moins de 24 piétons ont perdu la vie après avoir été happés par un véhicule à Montréal. Il s’agissait du pire bilan des 10 dernières années.

L’année 2020 n’est vieille que d’un mois et, déjà, on dénombre deux décès chez les piétons. Ils sont tous les deux survenus au cours de la journée du 4 janvier. Les victimes étaient des femmes âgées de 74 ans et de 79 ans.