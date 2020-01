Jasons «true crime» avec l’autrice et youtubeuse Victoria Charlton

L’engouement pour le “true crime” ne s’essouffle pas.

Que ce soit via podcasts, séries Netflix, voire YouTube ou par la télé traditionnelle, de plus en plus d’amateurs de sensations fortes deviennent, bien malgré eux, des geeks de true crime, où des créateurs de contenu reviennent sur des homicides, méfaits et autres mystères interlopes.

On jase du phénomène avec Victoria Charlton, une youtubeuse true crime québécoise fort populaire (sa chaîne compte plus de 300 000 abonnés!) et une autrice à qui l’on doit également Gardez l’oeil ouvert, un premier livre sur le sujet.

Comment s’est développé ton intérêt pour le «true crime»?

Je crois avoir toujours été attirée par ce type d’histoires. J’ai écouté mon premier film d’horreur à sept ans et, adolescente, je regardais toutes les émissions de Canal D.

Je crois qu’au départ c’était une sorte de fascination morbide qui s’est vite transformée en réelle passion.

Comment choisis-tu les «dossiers» que tu abordes?

Il est important pour moi de vérifier s’il y a suffisamment d’informations disponibles.

Tristement, il y a des gens qui disparaissent sans laisser aucune trace, aucun indice, donc il est difficile pour moi de développer sur ce genre d’histoires.

Mais, habituellement, j’essaie de couvrir des affaires très médiatisées autant que des histoires qui n’ont pas eu une grande couverture médiatique. Je tente de varier.

Les histoires américaines m’intéressent particulièrement puisque, grâce à la popularité du true crime aux États-Unis, il y a plusieurs informations qui sont disponibles sur le web (les rapports de police, les photos des scènes de crime, les théories des enquêteurs, etc.)

Tes vidéos sont remplies d’informations et dépassent souvent le cap des 20 minutes. Comment prépares-tu tes capsules?

Ça dépend vraiment, pour des vidéos de plus d’une heure, je passe un minimum de 40 heures par vidéo (incluant les recherches, l’écriture de mon script, filmer la vidéo, le montage, etc. ) Je fais tout par moi-même, donc c’est pourquoi ça me prend autant de temps!

Gardez l’oeil ouvert connaît actuellement un succès monstre et sera bientôt publié en France. Comment t’es-tu préparée pour un tel projet?

J’ai tout d’abord sélectionné 15 histoires qui avaient assez d’informations pour en faire un chapitre complet, mais je souhaitais aussi écrire sur des affaires assez variées.

J’ai fait beaucoup de recherches pour chacune des histoires dont j’ai parlé, je suis entré en contact avec des proches des personnes disparues, j’ai lu tous les articles disponibles sur ces différentes affaires, j’ai regardé des documentaires, etc.

En tout, j’ai écrit mon livre en six mois.

C’était un travail acharné, mais je suis contente de l’avoir fait!

Finalement, que réserve l’année 2020 pour Victoria Charlton?

Peut-être un 2e livre, peut-être un projet télé. Il n’y a rien d’officiel encore, mais ça risque d’être une belle année!

