Je sors, je reste

Week-end du 31 janvier au 2 février 2020

Coup de cœur

WEB

Amours d’occasion

La réalisatrice Eva Kabuya, nous transporte dans une canicule qui sévit, en plein cœur du mois de juillet, dans le quartier singulier de Saint-Henri, à Montréal. Au cours des épisodes, on pénètre dans la quête de plusieurs personnages, qui s’exposent à l’amour dans différentes situations imaginaires et irréelles. On adore l’audace de la narration, les univers singuliers, la diversité des acteurs et les nouveaux visages qui sont en vedette, dans cette série dramatique. C’est un réel vent de fraîcheur à l’écran québécois. *Disponible sur Ici.tou.tv depuis le 29 janvier

Je sors

FESTIVAL

Igloofest – Le retour de Kaytranada

Kaytranada. Un nom définitivement qui a fait le tour de la planète, mais qui est bien de chez nous. En effet, le musicien électronique canado-haïtien, producteur et DJ sera de retour à l’Igloofest, au grand bonheur de ses fanatiques. La star internationale de musique, qui vient tout juste de lancer son nouvel album intitulé « Bubba », réchauffera la foule et la piste avec ses nouvelles pièces comme « Do it! ». On se souvient de son passage remarqué à l’édition 2018, qui avait permis de battre le record d’affluence du Festival. D’ailleurs, en première partie, il accueillera sur scène le rappeur High Klassified. *Demain à partir 19h30 au site d’Igloofest- Au quai Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal

CINÉMA

Kenbe la, jusqu’à la victoire

En ce début du Mois de l’Histoire des Noirs et dans le cadre du 10e anniversaire du séisme en Haïti, le cinéaste Will Prosper, nous offre le documentaire Kenbe la, jusqu’à la victoire, qui suit le parcours inspirant d’Alain Philoctète, artiste, intellectuel et militant d’origine haïtienne, qui rêve d’un projet de permaculture en Haïti. Les images nous conduisent entre la nature exotique et grandiose de la perle des Antilles et les paysages hivernaux du Québec, qui accompagnent ce projet rempli d’humanité. La trame sonore est signée par Jenny Salgado et André Courcy. *Ce soir à 19h00 à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard De Maisonneuve Est

MUSIQUE

No Fouls

Si vous êtes fan de hip hop, rendez-vous à l’événement No Fouls, qui met en lumière les artistes émergents de la scène montréalaise. Organisé par le producteur et musicien Jo Compadre, il y présente son plus récent projet Infield Chronicles. Des performances de Brandon Doret et des DJs Lou Phelps & DJ Obelix sont également attendues à cette soirée festive de réseautage, de la communauté urbaine et hip hop de Montréal. * Demain à partir de 22h00 Bar Madame Lee – 151 rue Ontario Est

FESTIVAL

Taverne Tour 2020

Chers mélomanes, le rendez-vous musical le plus chaleureux en ville est de retour. En effet, la Taverne Tour, qui a lancé son coup d’envoi hier, présente une programmation de trois jours, riche en musique, dans plusieurs tavernes et petites salles du Plateau Mont-Royal, sur l’Avenue Mont-Royal, le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. Découvrez des groupes d’ici et d’ailleurs et parmi les têtes d’affiche, comptons sur la présence d’Alaclair Ensemble, qui enflammera les planches du Belmont, demain soir. Et du côté de l’Ontario, découvrez les nouveaux visages, tels que Daniel Romano, Nyssa, The Sadies, Ice Cream ou encore WHOOP-Szo. *Demain et dimanche à partir de 19h00 sur l’Avenue Mont-Royal, le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis – consultez la programmation au https://www.tavernetour.ca

CINÉMA

Le Rire

Mettant en vedette la comédienne et humoriste Léane Labrèche-Dor, le long métrage québécois Le Rire, du réalisateur et scénariste Martin Laroche, nous raconte l’histoire étrange de Valérie, qui a survécu à une guerre horrible au Québec. Elle y survit, mais pas son amoureux. Quelques années plus tard, le choc post-traumatique est encore bien ancré, mais elle tente de retrouver une vie normale avec son nouvel amoureux Gabriel et son travail de préposée dans un CHSLD, où elle se lie d’amitié avec Jeanne, interprétée par la comédienne Micheline Lanctôt. *En salle le 31 janvier

Je reste

ROMAN

Le destin d’Aurélie Lafrenière – Tome 1 : L’officier anglais

1775. Québec. Aurélie Lafrenière est fille d’un commerçant anglais et grandit au sein d’une famille bien nantie. Toutefois, en temps de guerre, l’arrivée de soldats anglais hébergés, dans sa résidence familiale, ne fait pas son bonheur. La jeune femme refuse de se laisser amadouer. Parmi ceux-ci, se retrouve le capitaine James Walkner, arrogant, mais tout de même séduisant. Puis, promise à un homme qui la répugne, Aurélie s’enfuit et trouve refuge à Boston, où le destin la réunira encore une fois au capitaine Walkner. *Sorti le 22 janvier

DOCUMENTAIRE

L’Académie

Réalisé par Sébastien Rist et Aude Leroux-Lévesque, le documentaire L’Académie est une grande incursion dans une académie de basketball des plus singulières. Située à Thetford Mines, une ancienne ville minière au Québec, cette académie forme les jeunes joueurs de basketball, qui rêvent d’être un jour repêché par la NBA, tout comme l’a été, Chris Boucher. On y retrouve une cinquantaine de garçons de 13 à 20 ans qui viennent de partout : Montréal, France et de la Guyane Française. Ce projet de l’entraîneur d’origine congolaise Igor Rwigema, permettent à ces jeunes athlètes de suivre une discipline hors du commun. *Ce samedi à 20h00 sur les ondes d’Ici Télé Radio-Canada

TÉLÉ

La magie des stars- Grande finale

C’est déjà la grande finale de la troisième saison de l’émission de variété La magie des stars! Question d’impressionner le trio du jury composé d’Alain Choquette, Mariana Mazza et Caroline Marx, des personnalités défilent sur la scène et présentent un numéro spécial de magie, qui doit sortir des sentiers battus, afin de se rendre en final. Au cours de la saison, les juges ont eu droit à des performances d’illusionnisme, de mentalisme ou encore de prestidigitation. Qui sera donc couronné le grand gagnant cette année? *Ce dimanche à 19h30 sur les ondes de TVA