Joseph Edgar: un concert spécial à Montréal

Joseph Edgar présentera un spectacle unique, composé de chansons qu’il ne joue plus en concert depuis quelques années, vendredi, au Verre Bouteille, dans le cadre du Taverne Tour.

Le spectacle intitulé «Joseph Edgar présente ses tounes à part» est composé de chansons laissées de côté au fil du temps.

«En grandissant et en écoutant de la musique, je trouve que les vrais bijoux c’est ceux-là qui n’ont pas été joués tant que ça ou qu’on n’a pas trop entendus. Je voulais vraiment me concentrer autour de ça», souligne l’artiste acadien.

Le concert de vendredi a été concocté avec l’aide de l’auteur-compositeur-interprète Louis-Philippe Gingras, qui a assumé le rôle de directeur musical. «Je trouve qu’il est l’un des artistes les plus intéressants au Québec, dans la francophonie», avoue le quarantenaire.

Louis-Philippe Gingras a donc pris les chansons «misfit» de Joseph Edgar et les a réarrangées pour un concert qui réunira violoncelle, violon, basse, guitare électrique, batterie et voix.

«Il m’a assemblé un ¨band¨ de la mort! lance l’homme qui a grandi à Moncton. Je ne voulais personne de mon ¨band¨ actuel parce que je voulais quelque chose d’unique pour le Taverne Tour.»

«Je voulais ne pas jouer d’instrument, ajoute Joseph Edgar. Je voulais strictement chanter. Ça fait 15 ans que je n’ai pas fait ça. Je voulais un peu revenir à l’essentiel: pouvoir me concentrer sur les paroles et livrer ça comme il faut.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Une pause

L’auteur-compositeur-interprète se promène actuellement au Québec et au Nouveau-Brunswick pour son album «Point-Picot», qui rassemble des chansons du musicien de 2004 à 2019, ainsi que quelques nouvelles.

«La tournée qui va finir le 25 avril à Moncton, là où j’ai grandi, c’est un peu une rétrospective de mes 15 ans de carrière, mes sept albums et mes EP comme artiste solo», décrit Joseph Edgar, qui a annoncé sur Facebook, en septembre, qu’il prendrait une pause à la fin de cette série de concerts.

«Mon métier, des fois, ce n’est pas facile. C’est des ¨ups¨ and ¨downs¨ quotidiennement. Quand tu es sur scène, tu as les gens qui t’envoient de l’énergie et c’est motivant, mais après tu te retrouves tout seul dans ta chambre d’hôtel à t’ennuyer de ta blonde et de tes enfants. Je me suis dit: ¨je vais arrêter avant de devenir amer¨.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Incarner Kerouac

Joseph Edgar ne chômera toutefos pas durant cette pause. «Je vais participer à une espèce d’opéra post-moderne, post-classique ou je ne sais comment le décrire», dit-il.

Mathilde Côté, une compositrice de la Gaspésie, a préparé, avec l’aide du slameur Ivy, une œuvre sur la vie de Jack Kerouac, un auteur que Joseph Edgar a beaucoup affectionné à l’adolescence.

«Kerouac est un auteur américain né de parents québécois du bas du fleuve. Jusqu’à l’âge de 7 ans, il ne parlait que le français, mais il a grandi au Massachusetts et c’est quand il a commencé l’école par là-bas que l’anglais a pris le dessus. On raconte que ses premiers jets pour ¨Sur la route¨, un de ses grands livres que tout le monde connaît, il les écrivait en français, mais ce n’était pas publiable nécessairement. Alors il a écrit en anglais. Tout le monde dit que la raison que sa plume était si originale et révolutionnaire, c’est parce qu’il pensait en français, mais que ça sortait en anglais», détaille celui qui jouera le rôle de l’auteur en question.

Joseph Edgar a aussi d’autres projets en tête depuis un moment, mais pour lesquels il a manqué de temps.

«J’ai plein de manuscrits, d’affaires d’écrit, que je faisais en temps libre ou dans la chambre d’hôtel: des projets de théâtre, des projets de cinéma, des projets de télé, deux romans, plein de cahiers de poésie. Je veux prendre le temps de trier ça avant que tout d’un coup je crève et c’est quelqu’un d’autre qui va passer à travers de ça. Je suis jeune encore, mais pas si jeune (rires). »

Réchauffer les cœurs en cette période creuse

Le Taverne Tour a été fondé il y a cinq ans dans le but de raviver l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal durant la période creuse de l’année. L’animation dans le quartier sera à son comble toute la fin de semaine avec près de 40 spectacles.

«On voulait un concept axé sur la découverte musicale: on a beaucoup de ¨bands¨ émergents, des ¨bands¨ locaux, on a aussi des ¨bands¨ qui viennent de l’étranger et qui ne sont pas connus à Montréal», souligne la cofondatrice de l’événement, Marilyne Lacombe.

Les amateurs de musique pourront entre autres voir Zouz, Alaclair Ensemble, Socalled et Loïc April vendredi, ainsi que Mat Vezio, Fuudge, Fred Fortin et Les Breastfeeders samedi.

Bon pour les commerçants

Le Taverne Tour ne se déroulait que sur l’avenue Mont-Royal à ses débuts, mais il a pris de l’expansion sur les rues Saint-Denis et Saint-Laurent pour vraiment couvrir tout l’arrondissement.

«C’est vraiment un bon week-end, autant pour les bars qui ne sont pas des salles de spectacle normalement et qui accueillent un nouveau type de clientèle, que pour les bars qui ont cette vocation comme Le verre bouteille, L’Esco et la Casa del Popolo», ajoute Mme Lacombe.

«Il y avait un besoin d’arriver avec quelque chose dans cette période creuse de l’année pour raviver un peu le quartier.»

Le Tavrene Tour se déroule dans 20 endroits du quartier, dont le Ministère, le Belmont, la Taverne Saint-Sacrement, le Boswell, le studio Bizz et le 33 tours.

«On voulait que ce soit axé sur le contact entre l’artiste et le public. Donc, on a eu souvent des groupes qui jouent dans de très grosses salles normalement qui ont joué dans des salles de 100 personnes», rappelle Marilyne Lacombe.