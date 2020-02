Le Rocket domine, mais s’incline

Même s’il a dominé son adversaire 43 à 17 au chapitre des tirs, le Rocket de Laval s’est incliné par la marque de 4 à 3 face aux Senators de Belleville, vendredi, dans le cadre du 100e match de la concession à la Place Bell.

La domination s’est particulièrement fait sentir aux deuxième et troisième engagements, alors que l’équipe locale a respectivement obtenu 19 et 15 lancers sur le filet de Joey Daccord, contre 7 et 4 sur celui de Cayden Primeau.

Le club-école des Sénateurs d’Ottawa a toutefois pris une avance de 3 à 0, tard en deuxième période, grâce à des buts de Jordan Murray, Josh Norris et Christian Jaros. Logan Brown a inscrit le filet gagnant au début du troisième vingt.

Kevin Lynch a permis aux siens de retraiter au vestiaire avec un retard de deux buts après 40 minutes, tandis que Riley Barber et Phil Varone ont redonné espoir au Rocket en troisième période.

Primeau a connu des difficultés devant la cage de la troupe de Joël Bouchard, accordant quatre buts sur 17 tirs. Son vis-à-vis, Daccord, a arrêté 40 des tentatives des joueurs du Rocket.

Le Rocket aura la chance de venger cet affront, samedi, alors que les Senators seront encore en ville.