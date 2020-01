Maigrir pour de bon

En 2017, le médecin néphrologue Jason Fung avait jeté un pavé dans la mare avec la publication du Code obésité, qui déboulonnait plusieurs mythes sur les causes réelles de l’obésité et sur les vertus du jeûne intermittent. L’auteur revient à la charge, cette fois-ci avec un livre de cuisine à l’usage de ceux qui souhaitent retrouver leur poids santé.

« Mon premier livre était surtout théorique. Maintenant, je souhaite offrir un outil simple à appliquer à la maison pour ceux qui désirent perdre du poids ou rester en santé », lance en entrevue le Dr Fung. En plus de proposer de nombreuses idées de repas sains et nutritifs, l’auteur de Code obésité : les recettes fait œuvre utile en expliquant ce qui provoque l’obésité. En effet, on nous rappelle que la consommation de nourriture stimule la sécrétion d’insuline, une hormone qui a pour fonction d’emmagasiner le gras. Il faut donc considérer l’obésité comme un déséquilibre hormonal, souligne-t-il. « Le corps humain possède deux cycles. Lorsqu’on mange, l’insuline monte. On envoie au corps le signal de stocker des graisses. Lorsqu’on ne mange pas, l’insuline baisse. Le corps peut donc brûler les graisses. »

Selon lui, la montée en flèche du taux de surpoids ou d’obésité dans les pays industrialisés s’explique par le fait que la nourriture est plus accessible que jamais. « Nous vivons à une époque où la nourriture se trouve partout et où les gens mangent tout le temps, ce qui a des conséquences sur leur santé à moyen et à long terme. »

Les vertus du jeûne

Pronostic : pratiquer le jeûne intermittent et adopter une diète avec des aliments qui ont une faible incidence sur la sécrétion d’insuline est une façon durable de perdre ses kilos en trop et de maintenir un poids santé. C’est d’ailleurs la formule qu’il propose aux patients atteints de diabète de type 2 à sa clinique de Toronto. Plusieurs d’entre eux ont réussi à renverser la maladie.

« En alimentation, le QUAND est tout aussi important que le QUOI, résume-t-il. Le jeûne intermittent est une chose normale et saine qui se pratique depuis des milliers d’années dans plusieurs cultures. On parle de périodes de 16 heures à 24 heures, quelques fois par semaine, question de laisser au corps le temps de faire son travail. »

Quant à la diète, le Dr Fung insiste sur l’importance de choisir des aliments vrais et naturels. C’est pourquoi l’on retrouve très peu de sucres ajoutés, de grains raffinés et d’additifs dans les recettes du livre. « Le corps a été conçu pour consommer des aliments naturels. En présence d’aliments transformés, il ne sait pas quand s’arrêter. On va ressentir plus vite l’effet de satiété en mangeant 100 calories de fèves que 100 calories de friandises. En fait, on risque de terminer le sac de friandises avant de n’avoir plus faim ! »

Quoi manger pour aider la perte de poids

1. Réduire la consommation de sucres ajoutés, car ils ont un effet immédiat et à long terme sur la production d’insuline.

2. Réduire la consommation de grains raffinés qui stimulent aussi de façon importante la production d’insuline. On leur préfère le quinoa, les graines de chia et les fèves.

3. Consommer avec modération les protéines qui ne devraient pas dépasser les 30 % des calories totales consommées par jour.

4. Augmenter la consommation de matières grasses naturelles comme l’huile d’olive, les produits laitiers entiers, les noix ou le saindoux.

5. Augmenter la consommation de fibres, qui viennent réduire l’effet stimulant des glucides sur la production d’insuline. On les retrouve en abondance dans les fruits et les légumes frais ainsi que les grains entiers et les légumineuses.

