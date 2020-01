Marilou prépare son retour en chanson

Marilou préparerait actuellement son retour en musique.

En effet, jeudi sur Instagram, Alexandre, qui a délaissé la photographie pour se concentrer sur sa fondation, a publié un cliché sur lequel on peut apercevoir la silhouette de Marilou, l'accompagnant d'une légende évocatrice.

«C'est arrivé hier. Elle est sortie de sa torpeur. Elle a fait briller son talent immense et unique à travers une chanson douceur, puis avec @nickbeauch, @jeanfrancoiscd et @justinemarc.aurele, on a capté le tout en vidéo, dans le confort de sa maison. Bientôt, bientôt», a mentionné Alexandre Champagne.

Connue dès l'âge de 11 ans comme chanteuse, Marilou a par la suite délaissé la musique pour se concentrer sur son entreprise, Trois fois par jour. Elle a déjà expliqué ne pas avoir de plan précis quant à un potentiel retour dans le milieu de la chanson.