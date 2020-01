Semaine de la poutine: pousser un classique québécois à l’extrême

Revisiter le classique du fromage, des frites et de la sauce brune est devenu une tradition pendant la Semaine de la poutine. Comment font les chefs pour arriver à un produit final aussi goûteux qu’original?

Alors que cette semaine de dégustations commence samedi, le 24 Heures a discuté avec des restaurateurs montréalais participant pour découvrir l'histoire derrière leur poutine vedette de cette année.

1. Poutine bibimbap

La poutine bibimbap, de La Bêtise Rosemont, tire son inspiration du plat coréen du même nom. Le chef Thavysith Phannarath explique avoir eu plus de difficulté à trouver une idée cette année que par le passé, mais qu'après avoir dégusté un bibimbap dans un restaurant coréen, il s’est aperçu qu’il serait possible de marier les saveurs de ces deux plats réconfortants. Frites maison, fromage en grains, concombre, choux, légumes marinés, œuf miroir, bœuf sauté, sauce kimchi et pâte de gochujang s’allient dans ce plat.

PHOTO COURTOISIE/Olya Krasavina

Où: La Bêtise Rosemont, au 6015, rue Saint-Hubert

2. Le Mont Mac

La poutine Mont Mac, servie chez Dirty Dogs, est à base de Tater Tots. Du macaroni au fromage, des croquettes de poulet, des rondelles d'oignons au Panko, des bâtonnets de mozzarella frits s’empilent ensuite sous une sauce BBQ. «Le Mont Mac est inspiré de nos repas d’enfance préférés», explique Dave Lee, un des fondateurs du restaurant. Le but était de faire une poutine délicieuse, réconfortante et qu’elle fasse sourire.»

PHOTO COURTOISIE/Olya Krasavina

Où: Dirty Dogs, au 2010, rue Crescent et au 3685, boulevard Saint-Laurent

3. L’Aussie pie poutine

Kimberly Lallouz, du Bird Bar, raconte qu’une histoire personnelle a motivé la création de l’Aussie pie poutine; elle a eu le cœur brisé par les feux dévastateurs en Australie. La poutine a été faite «en l’honneur de ce que les Australiens aiment manger». C’est pourquoi la poutine classique de l’endroit au popcorn de poulet frit et jalapeno, fromage et sauce au brisket de bœuf est garnie d’une tartelette à la viande.

PHOTO COURTOISIE/Olya Krasavina

Où: Bird Bar, au 1800, rue Notre-Dame Ouest

4. Poutine TÀO

La chef du restaurant TABOO Cuisine Rebelle, Kasandra Potvin, désirait inclure un côté végétarien à sa création. La poutine TÀO a donc été conçue avec du tofu frit, des brocolis, des poivrons sautés, du fromage Kingsey et des frites. Une version avec du poulet frit est également disponible.

PHOTO COURTOISIE/Olya Krasavina

Où: TABOO Cuisine Rebelle, au 2025, rue Drummond

5. La super «balls»

L’équipe de La Banquise s’est laissé inspirer par les tendances du moment pour sa création nommée La super «balls». C’est pourquoi des boulettes de bœuf assaisonnées ornent le plat. On retrouve également les inévitables frites et le fromage en grains, de la crème sure à l’ail et de la ciboulette.

PHOTO COURTOISIE/Olya Krasavina

Où: La Banquise, au 994, rue Rachel Est

On peut trouver la liste complète de restaurants participants à l'adresse www.lapoutineweek.com, et voter pour sa poutine favorite jusqu'au 7 février.