Théâtre du Rideau Vert: Luc Guérin, parfait malade imaginaire

Ce n’est pas le coronavirus qui frappe le Théâtre du Rideau Vert ce mois-ci, mais plutôt les inoffensifs bobos fabulés d’un «Malade imaginaire» fébrile, incarné par un Luc Guérin truculent, parfait dans le célèbre personnage hypocondriaque de Molière. Si vous hoquetez ou avez mal au ventre à sa vue, ça sera seulement... de rire.

Preuve qu’on ne peut pas se tromper en réinventant Molière: le Théâtre du Rideau Vert annonçait déjà, vendredi, deux nouvelles supplémentaires de la pièce, les 25 et 29 février prochains, alors que les représentations du «Malade imaginaire», sous la main heureuse du metteur en scène Michel Monty, débutaient il y a à peine quelques jours, le 28 janvier.

Ce sont d’abord les prestations des acteurs, Luc Guérin en tête (avec son interprétation sans faille du nerveux et exigeant Argan), suivi de très près par Violette Chauveau (délirante dans la peau de la rusée servante Toinette) et Émilie Lajoie (très comique en Béline, deuxième épouse d’Argan, intrigante manipulatrice plus intéressée par la fortune de l’homme que par ses charmes, femme du peuple qui se donne des airs de dame de la haute, avec un accent relâché à couper au couteau), qu’on remarque rapidement au lever du rideau.

Les comédiens épousent l’énergie burlesque inhérente à Molière, sur laquelle on exagère parfois un peu; or, le public adore. Très physique, le jeu de la distribution, s’il n’avait pas été réussi, aurait pu faire s’affaisser l’ensemble. Mais ce n’est pas le cas, et Guérin et compagnie portent efficacement leurs partitions.

Au goût de 2020

Ce «Malade imaginaire», c’est donc Argan, vieil homme riche, bien portant, qui se croit pourtant atteint de toutes les maladies du monde (ici «illustrées» à l’aide de cocasses effets sonores). Convaincu qu’il n’en a plus pour longtemps, le sacripant en fait voir de toutes les couleurs à sa servante, la colorée Toinette, et tente d’obliger sa fille, Angélique (Anne-Marie Binette), à se marier avec Thomas Diafoirus, médecin et fis de médecin. Ce qui lui serait d’un grand secours, dans sa «pauvre» condition!

Mais ce ne sont pas tant les microbes et les bactéries qui menacent réellement notre pauvre Argan que les profiteurs de toutes sortes. À commencer par le père Diafoirus (Patrice Coquereau), puis sa bien-aimée pas si aimable, l’exubérante Béline. Qui plus est, Argan cause du chagrin à Angélique, qui, éprise de Cléante (Maxime Mompérousse), désespère à la simple idée de s’unir avec l’insipide héritier Diafoirus. Mais l’habile Toinette usera d’un stratagème intéressant pour ramener notre grand malade à la réalité.

Au Théâtre du Rideau Vert, Molière et ses alter egos pourraient vivre en 2020, dans des teintes aux couleurs du ciel, d’un bleu pastel constellé de nuages blancs, dans un décor tout à fait moderne. Ils chantent des échantillons de La Bolduc («J’ai un bouton sur la langue») et Serge Lama («Je suis malade», de circonstance), et Argan porte une tuque aux couleurs du Canadien de Montréal. Les Diafoirus arborent des styles gothiques, et Cléante est Noir.

Bref, on actualise le propos du légendaire dramaturge, sans en bouleverser l’essence. Ainsi, Molière demeure actuel, peu importe le siècle. Et, avec la pandémie qui effraie présentement le monde, on a tous un peu de maladie imaginaire en nous!

«Le Malade imaginaire» tient l’affiche du Théâtre du Rideau Vert jusqu’au 29 février.