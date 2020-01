Travailler ensemble

J’étais président du Syndicat de l’enseignement de Champlain lorsque Serge Dubé a été désigné, dans les années 90, directeur général de la Commission scolaire Mont-Fort. Nul ne le connaissait dans mon entourage immédiat, si ce ne sont que les rumeurs colportées le présentant comme un bourreau de travail fort intelligent et plus versé dans les solutions que dans la multiplication de problèmes. Nous n’avons pas attendu longtemps pour constater son inclination à mobiliser et à travailler avec le monde!

Ce fut donc un vif plaisir de reprendre le dialogue avec lui dans le cadre de mes entrevues avec d’anciens gestionnaires pour recueillir leur point de vue sur le projet de loi 40 visant à modifier la gouvernance scolaire. Dubé est dans le peloton de tête des dirigeants de commissions scolaires qui ont suscité mon admiration et mon respect par leur engagement en éducation et leur volonté de toujours faire mieux. Il est aujourd’hui maire de la municipalité de Saint-Paulin et j’imagine combien ses concitoyens doivent bien profiter de son dévouement.

Je m’attendais à ce qu’il soit un brin favorable à l’élimination des commissaires prévue dans le projet de loi. À mon avis, il avait été victime de la petite politicaillerie en étant relégué à un poste d’adjoint à la direction générale lors de la création de la Commission scolaire des Patriotes, entité issue de la fusion des commissions scolaires de l’Argile Bleue, de Mont-fort et d’une partie de l’Eau-Vive. Il apparaissait aux yeux de plusieurs comme le plus compétent, mais les frustrations de certains commissaires à l’égard du découpage du territoire imposé par la ministre de l’Éducation, Pauline Marois, lui coûtèrent le poste de DG. Il n’en fit pourtant pas de cas et il a continué à s’investir à fond de train dans la nouvelle entité.

Trêve de passé, l’homme demeure encore aujourd’hui très près de l’éducation avec plusieurs membres de sa famille qui continue d’y œuvrer. D’entrée de jeu dans notre conversation, l’ancien DG s’est montré sceptique sur l’utilité d’une telle réforme et m’a manifesté sa déception, d‘un point de vue historique, sur la régression que le ministre s’apprêtait à imposer au réseau scolaire. Je retiens surtout son très grand souhait que le ministre cesse de verser dans la « structurite » et qu’il s’emploie plutôt à faire travailler ensemble le personnel, les parents et les enseignants pour rendre l’école toujours meilleure. Selon lui, complémentarité et collaboration sont les ferments d’une école tournée vers le succès.

À son avis, les plus graves problèmes de l’éducation sont les difficultés de lecture des jeunes et leur manque de motivation, la désertion professionnelle chez les enseignants et le rapport maître-élève en matière de respect de l’autorité. Les moyens devraient donc être déployés pour s’y attaquer et ce n’est sûrement pas dans les transformations de structures qu’ils seront résorbés. Le ministre devrait se préoccuper de recruter des enseignants au lieu d’éliminer les conseils scolaires.

Il est aujourd’hui impliqué dans le monde municipal et constate comment il peut être laborieux de mettre en commun des services alors qu’il subsiste encore plus de 1200 municipalités au Québec par rapport à 72 commissions scolaires. En comparaison, la structure actuelle des commissions scolaires réussit mieux assurer la concertation nécessaire sur un territoire donné afin de réaliser la mission éducative, garantir l’équité dans l’attribution des ressources et disposer des outils utiles dans le recrutement et la gestion du personnel nécessaire. Il ne peut affirmer à priori que les nouvelles structures feront mieux ou pire que les commissions scolaires. Il pense toutefois que la réussite des jeunes, le seul véritable enjeu en éducation, a très peu à voir avec la gestion du réseau scolaire et que le brassage des structures éloigne le ministre de cette priorité.

Le Québec a progressé sur plusieurs décennies vers une régionalisation de l’éducation afin assurer la même qualité d’instruction à tous les élèves québécois. Le projet du ministre aurait pour effet de nous retourner à l’équivalent de milliers de commissions scolaires comme dans les années 50 avec les inévitables tiraillements qui jailliront après avoir mis les établissements en concurrence. Il est difficile de croire que le projet de loi 40 contribuera d’une quelconque façon à améliorer la réussite éducative, et il est encore plus inquiétant en regard de la même qualité de services pour tous les enfants!

Au cœur du débat scolaire actuel, c’est l’équité dans la distribution des services. On ne s’en inquiète malheureusement pas assez.