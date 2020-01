Virus: un haut responsable de Wuhan se «reproche» une réaction trop lente

Pékin | Le principal responsable politique de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie de pneumonie virale, a avoué «se reprocher» une réaction trop lente face au coronavirus, selon un entretien diffusé vendredi par la télévision d’État CCTV.

• À lire aussi: L’OMS juge contre-productif de fermer les frontières

• À lire aussi: Rome décrète l’état d’urgence, 2 premiers cas en Russie

«Je suis envahi par un sentiment de culpabilité, par les remords, et je me reproche [ma gestion de la crise]», a confié Ma Guoqiang, le secrétaire du Parti communiste chinois (PCC) dans la municipalité. «Si j’avais pris plus tôt des mesures fortes de restrictions, le résultat aurait été meilleur que ce qu’il est aujourd’hui.»