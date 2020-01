Visite du chantier de la centrale de la Chute-Bell

Des citoyens de Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, ont vécu toute une frousse lorsque le barrage de la Chute-Bell menaçait de céder, au printemps dernier.

Hydro-Québec a dû entreprendre des travaux pour solidifier la structure. TVA Nouvelles a pu visiter cet impressionnant chantier.

Une minicentrale hydroélectrique qui ne fonctionne plus depuis dix ans sera inondée.

Ses deux groupes turbine-alternateur ne vont plus produire d'électricité et seront transformés en évacuateurs d'eau.

La deuxième partie des travaux consiste à solidifier un déversoir en installant des ancrages sur des blocs de béton qui s’étaient fragilisés en 2019.

Les travaux estimés à 3,5 millions $ doivent être exécutés pour la fin mars, en prévision des prochaines crues printanières.

En avril dernier, la crue printanière historique avait forcé l'évacuation d'urgence de 70 résidents de Grenville-sur-la-Rouge.

«Si la même crue se produit, même un peu plus forte, on pourra supporter cette crue-là sans problème et on ne dérangera les citoyens du secteur», assure Simon-Nicolas Roth d’Hydro-Québec.