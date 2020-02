GASCON WERMENLINGER

Denise



À Montréal, le 28 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Denise Wermenlinger, épouse de feu Jacques Gascon et prédécédée de son fils Gilles.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal-Renée (Pierre), Daniel (Josée) et France Gascon (Marcel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Gisèle (André) et Claudette Wermenlinger (Paul-Émile), autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL, QC H1L 3K9514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 8 février, à compter de 18 heures. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 20h30.