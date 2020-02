FORTIN, Clément Me



À Saint-Sauveur, le 26 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Me Clément Fortin, fils de feu Louis de Gonzague Fortin et feu Georgette Grégoire ainsi que le conjoint de feu Andrée Fortin.Au cour de sa carrière, il fut avocat, enseignant à l'Université de Sherbrooke et Directeur de l'École du Barreau.Il laisse dans le deuil ses frères Georges, Claude (Françoise) et Michel (Francine), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 février 2020 de 13h à 15h au salon de laUne cérémonie aura lieu cette même journée, à 15h, au salon.