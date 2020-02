GENDRON BERNIER, Denise



À Montréal, le jeudi 23 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 92 ans, Denise Gendron Bernier, épouse de Louis Bernier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne, son gendre Raymond, ses petits-enfants Patrick (Maria), Émilie et Maxime (Pamela), ses frères et soeurs Rachel, Pierrette, Monique (Michel), Réal et Rolland ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 8 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche matin de 9h à 11h. Les funérailles seront célébrées le dimanche 9 février à 11h en la chapelle du complexe.