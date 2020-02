MATTE, Marcel



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Marcel Matte, survenu le 28 janvier à Châteauguay. Il était l'époux de madame Marthe Pelland, le fils de feu Antoinette Legault et de feu Émile Matte. Il résidait à Candiac.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Phyllis Dyker-Matte) et Pierre (Suzanne Chartrand); ses petits-enfants: Jeffrey, Jonathan, Mélanie (David Michel), Patrick (Azza Lakhdar) et Catherine (Sébastien Podtetenev); ses arrière-petits-enfants: Maeva, Victoria et Liam; sa soeur et ses frères: Pierrette, Gérald (Claudette), André (Nicole) et Jacques; son beau-frère Gilles Pelland et sa belle-soeur Solange Pelland; ses neveux et nièces et le neveu de son épouse Serge Fyfe (Lise Dumais); sans oublier de nombreux amis.Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances le dimanche 9 février 2020 dès 12h au salon funéraire7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2suivi des funérailles à la chapelle du complexe funéraire à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire, au lieu de fleurs, par un don à:Diabète Québec3750, boul. Crémazie Est, bur. 500 Montréal, QC, H2A 1B6Tél: 514 259-3422Sans frais: 1 800 361-3504https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons