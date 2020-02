FORTIER (née Desrosiers)

Anne-Rita



À St-Eustache, le 28 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Anne-Rita Desrosiers, épouse de feu Gilles Fortier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Jean) et Marc (Claudia), ses petits-enfants Jean Philippe, Evaelle et Abigaël, sa soeur Yvette et son frère Gérald ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 22 février de 14h à 21h. Une réunion de prières aura lieu au salon, le même jour, à 19h.Les funérailles auront lieu en l'église St-Eustache à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de charité de votre choix serait apprécié.