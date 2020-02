LEMELIN née MATHIEU

Solange



À Montréal, le 22 janvier 2020, à l'âge de 94 ans est décédée madame Solange Mathieu, veuve de monsieur Rosaire Lemelin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Roxane), Hélène et Claude, ses petits-enfants Catherine, Mariève et Philippe, son frère Roger ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682 www.cfdt.casamedi le 15 février de 13 à 16 heures suivi des funérailles à 16 heures en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.