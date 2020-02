DESLONGCHAMPS, Carmen



À Montréal, le lundi 27 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 84 ans, Carmen Deslongchamps, conjointe de Pierre Mainville.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Renée), Lorraine (Michel) et André (Johanne), ses soeurs Claire et Madeleine, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 16 février 2020 de 12h30 à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.