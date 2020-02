PATENAUDE, Yvan



De Laval (Fabreville), le dimanche 26 janvier 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Yvan Patenaude, conjoint de Mme Jacqueline Lachaîne.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses beaux-enfants Claudine et Christian, ses petits-enfants Jessica, Julie et Frédéric ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 8 février de 13h à 15h30. Un hommage lui sera rendu vers 15h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Médicale des Laurentides.