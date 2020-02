MARCHAND, Pierre



C'est paisiblement et entouré des siens qu'est décédé, le 21 janvier 2020, à l'âge de 76 ans, M. Pierre Marchand époux de Johanne Huppé.Il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Yvon Bergeron), Erick (Valérie Guillet) et Simon, ses petits-enfants Sophie (Martin), Guillaume et Magalie et ses arrière-petits-enfants Mathias et Léa. Il laisse également dans le deuil son frère Léonard (Lucie) sa première épouse Maureen, de nombreux cousins, cousines et ami(e)s.La famille vous recevra le vendredi 7 février de 18 h à 22 h, le samedi 8 février de 10 h à 14 h où des hommages suivront jusqu'à 14 h 30 à la :Un remerciement particulier au personnel de l'Hôpital Charles-Le Moyne.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne serait apprécié.