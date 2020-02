BEAUPRÉ, Roger



À Terrebonne, le 28 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roger Beaupré, époux de feu Mme Aurore Richer.Il laisse dans le deuil sa fille Line (feu Jocelyn Chevalier), ses petits-enfants Marilyn, Carl et Joé et leurs conjoints, son arrière-petit-fils Samuel ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 février 2020 de 14h à 18h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel et ses amis du Manoir de la Rive à Terrebonne pour leur soutien et les bons soins prodigués.