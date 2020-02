GUERTIN, Rita



À Montréal, le mardi 14 janvier 2020, à l'âge de, est décédée Rita Guertin, veuve de Charles-Edouard Alarie.Elle laisse dans le deuil ses enfants par alliance, Yves Alarie (feu Micheline Grisé), Luc Alarie (Luce James) et André Alarie (Diane Séguin), ses petits-enfants Andrée, François, Jean et Carole Alarie (Yves), Jean-Luc, Nathalie et Pierre-André Larocque (feu Monique), Gabriel et Marilou Alarie (Luc), ses arrière-petits-enfants, ses nièces Hélène et Denise Guertin, Suzanne Végiard et plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie funéraire et commémorative se tiendra le 9 mai 2020 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour rassembler l'ensemble de la famille et les proches amis.