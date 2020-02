CHARETTE (MERCIER), Rita



De Boucherville, le 30 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Rita Mercier, épouse de feu M. Yvon Charette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Anne Marie (Stéphane), ses petits-enfants Jean-Philippe (Magali) et Ariane, son frère Roger (Claudette), sa soeur Andrée (Vital) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 9 février de 13 h 30 à 16 h 00 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.