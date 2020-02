ROBIDOUX, Nicholas



À Montréal, le 5 janvier 2020, est décédé Maître Nicholas Robidoux, à l'âge de 40 ans.Il laisse dans le deuil ses parents M. François Robidoux (Andrée Fontaine) et Mme Carmen Melançon, son frère Frédérick Robidoux (Rosanna Zullo), son neveu Alexandre, sa nièce Alyssa ainsi que de nombreux parents et amis.Selon les volontés de la famille, le tout s'est déroulé dans la plus stricte intimité.