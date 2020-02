LUSSIER, Claude



À Montréal, le 29 décembre 2019 à l'âge de 73 ans est décédé Claude Lussier, fils de feu Paul-Émile Lussier et de feu Jacqueline Laperle Lussier.Il laisse dans le deuil son épouse Mireille Gauthier ainsi que ses frères: feu Pierre Lussier (Céline Martin), Jean Lussier (Liliane De Backer), Raymond Lussier (Renée Bonneville) de même qu'autres parents et amis, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, les amis de la maison des Sourds de Montréal ainsi que ses amis du département de la dialyse de l'hôpital du Sacré-Coeur.La famille recevra les condoléances le samedi 8 février à l'église de La Visitation (1847 boul. Gouin est) à partir de 10h, suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison des sourds seraient appréciés.