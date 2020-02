BERGERON, Jeannette



Au CHSLD l'Orchidée Blanche à Laval, le 21 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeannette Bergeron, épouse de feu M. Olier Boisvert. Elle était la fille de feu Dolora Vézina et de feu Ivanhoé Bergeron.Elle laisse dans le deuil ses cousins, cousines, neveux et nièces ainsi qu'une amie de longue date.La famille tient à remercier plus spécialement le personnel dévoué du CHSLD l'Orchidée Blanche (2e étage). Leurs compétences et leur support constant ont permis à Mme Bergeron et à sa famille de profiter de la meilleure qualité de vie possible pendant toutes ces années.Les funérailles auront lieu le samedi 22 février à l'église St-Sylvain (750, boul. St-Sylvain, Laval), à 11h. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h ce même jour.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire, à l'organisme de votre choix serait apprécié.La mise en terre des cendres se fera à une date ultérieure, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.