LALANDE, Philippe



À l'hôpital Cité de la Santé de Laval, le 11 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Philippe Lalande, époux de feu madame Alice Doré Lalande.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Colette), Yvon (Diane), Sylvie (Pierre) et Christian (Isabelle), ses petits-enfants: Cindy, Michèle, Caroline, Dominique, Maryline, Laurie et Frédéric, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 8 février dès 13h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 16h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.