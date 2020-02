GAUDREAU (MARLEAU)

Hélène



À Beauharnois, le 26 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Hélène Marleau, épouse de feu Jean-Maurice Gaudreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Jacinthe), Line (Yvon) et Jacques (Sylvie) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le vendredi 7 février 2020 de 19h à 21h et le samedi 8 février 2020 de 9h à 10h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le samedi 8 février 2020 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. Elle reposera ultérieurement au cimetière de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.