GERVAIS SAUVÉ, Claudette



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Claudette Sauvé Gervais, le 30 janvier 2020, épouse de André Gervais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Serge) et Sylvain (Véronique), ses petits-enfants Ève, Marc-André et Sarah-Maude, sa soeur Rita (Robert), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le samedi, 8 février 2020 de 10h à 13h suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence.